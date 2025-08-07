2回DeNA無死一、二塁、佐野が右中間に3ランを放つ＝横浜DeNAは二回までに佐野の適時打と3ランなどで6点を先行した。7―5の八回に宮崎の適時打などで2点を追加。佐野は4打点。2番手の坂本が3回を1失点でつなぎ、2勝目を手にした。広島の森は3回を6失点と乱れた。