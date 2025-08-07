◆第１０７回全国高校野球選手権大会第３日▽１回戦広陵３―１旭川志峯（７日・甲子園）旭川志峯（北北海道）が広陵（広島）との接戦に敗れた。両チーム無得点で迎えた４回。１死三塁の好機で５番・石田健心（３年）が中前適時打を放ち、先制に成功。しかし直後に追いつかれると、６回、７回といずれも犠飛で失点。３人の継投も実らず、１―３で初戦敗退となった。打線は相手先発・掘田昂佑（３年）の前にわずか３安打。