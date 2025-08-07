先月の参院選で、東京・大田区の選挙管理委員会が無効票を大量に不正に水増しした問題で、区は7日夜、会見を開き、「水増し処理」の判断は複数の職員がやりとりをして行った可能性があることを明らかにしました。大田区鈴木晶雅区長「区長として心より深くおわび申し上げます。誠に申し訳ございませんでした」大田区は7日夜、会見で謝罪するとともに、参院選の票の集計の際、区の選挙管理委員会が無効票およそ2600票を不正に水増