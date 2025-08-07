政府は今年度と来年度の国内総生産＝GDPの成長率の見通しを公表し、今年度の見通しを下方修正しました。これは、アメリカのトランプ政権による関税措置で輸出が落ち込むことや、世界経済の成長率が伸び悩むことなどが影響したもので、今年度のGDPの成長率の見通しは、物価の変動を除いた実質で0.7％としました。ことし1月に政府が出した見通しでは、成長率を実質1.2％と予測しており、結果として0.5ポイント下方修正したことになり