◆パ・リーグ楽天７―３オリックス（７日・楽天モバイル）オリックスが今季２度目の５連敗を喫した。岸田監督はエースの宮城を５回２失点で降板させ、１点リードのまま継投を選択。しかし勝ちパターンの岩崎が７回に同点に追いつかれ、８回はペルドモが勝ち越し打を含む４失点と炎上した。打線は初回、プロ初の５番で起用された若月が、チームとして３９イニングぶりの適時打となる先制打。荘司の連続押し出し四球で２点を追加