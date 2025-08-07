ＮＨＫと民放キー局の６局は７日、共同キャンペーン「１．５℃の約束―いますぐ動こう、気温上昇を止めるために。」を実施し、スペシャル番組を制作することを発表した。国連「ＳＤＧメディア・コンパクト」加盟メディアによる気候危機を食い止めるための共同キャンペーン。４年目となる今年も局の垣根を越え、６局のアナウンサーが同キャンペーンに参加することが決まった。ＮＨＫは高瀬耕造アナ、日本テレビは後呂有紗アナ、