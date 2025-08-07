「デイリースポーツ杯」（７日、桐生）最後までリズムの良さを見せつけた−。１号艇の三浦敬太（３８）＝東京・１１０期・Ａ１＝がインから人気に応えて逃走。今年は２節連続３回目、桐生は４回目、そして通算では１２回目の優勝を飾った。２着は４号艇の池永太（福岡）。３着には５号艇の渡辺雄一郎（大阪）が入った。三浦が抜群のレース足で圧倒した。Ｓ展示同様に進入はすんなり枠なりの３対３へ。インからコンマ１４のト