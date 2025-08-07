◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ９―５広島（７日・横浜）ＤｅＮＡが大量９得点。広島に猛追されたが逃げ切り、カード勝ち越しを決めた。初回無死一、三塁、佐野の左前適時打で先制した。続く宮崎は右飛で蝦名が三塁に進塁。なお１死一、三塁、ビシエドの打球を処理した森がグラブトス。本塁にヘッドスライディングした蝦名が生還し、２点目をあげた（記録は投手の野選）。さらに山本が左前打で１死満塁、京田が押し出しの四球