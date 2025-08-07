◆プロボクシング▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦井上尚弥―ムロジョン・アフマダリエフ（９月１４日、ＩＧアリーナ）世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が７日、東京・新宿区の帝拳ジムへ出稽古に行き、日本バンタム級王者・増田陸（２７）＝帝拳＝と５ラウンドのスパーリングを行った。大橋ジムの大橋秀行会長（６０）が