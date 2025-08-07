「全国高校野球選手権・１回戦、広陵３−１旭川志峯」（７日、甲子園球場）広陵が逆転で旭川志峯を下し、３年連続で夏の甲子園初戦を突破した。夏の甲子園史上、最も遅い午後７時２９分にプレーボールがかかったゲーム。広陵は四回に失策からピンチを招き１点を先制されたが、直後に高橋が右中間へ大飛球を放ち、敵失に乗じて一気にホームへ。記録は三塁打と失策となり、すぐさま試合を振り出しに戻した。さらに六回に草島