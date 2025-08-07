１カ月ぶりに１軍復帰した横浜ＤｅＮＡの筒香（資料写真）◆横浜ＤｅＮＡ９−５広島（横浜スタジアム）筒香が１カ月ぶりの１軍復帰。７―５の六回の先頭打者として代打で登場し、遊ゴロだった。交流戦では５本塁打を放ったが、その後は不振でファーム再調整。イースタン・リーグでは打率３割超えと状態を上げてきた。「いつ呼ばれてもいいように毎試合、１日１日を大切にやってきた」という背番号２５が、残りシーズンで巻き返