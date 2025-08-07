Image: デジタル庁 今年6月、iPhoneやApple Watchのウォレット機能に「マイナンバーカード」が追加できるようになりました。（↓ 追加の手順はこちらでご確認ください）結論: 入れて損はなし。iPhoneのマイナンバーカード機能、実際に使ってみたコンビニで住民票の写しや印鑑登録証明書など、証明書を取得する際に便利。ただ、わたしたちにとって“本当の意味での便利”になるのはまだ先かも