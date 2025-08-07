V.LEAGUE WOMENのカノアラウレアーズ福岡は7日、「バレーボール教室IN直方」の開催を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 このバレーボール教室は中学生を対象に行われ、初心者も参加可能としている。開催日時は2025年8月25日（月）18:30～20:30。直方市体育館を会場に、参加費無料で行われる。 定員は先着で60名。申し込みは該当ページのQRコードもしくはURLか