敵地で中日戦プロ野球、阪神の佐藤輝明内野手が、29号ソロを放ち自身初の30本塁打に王手をかけた。7日の敵地バンテリンドームでの中日戦に「4番・三塁」で先発出場。4回にバックスクリーンへ放った一発は、虎党の度肝を抜いた。2-5と3点ビハインドで迎えた4回。佐藤輝が中日先発・金丸の変化球をとらえた。高く上がった打球はバックスクリーンへ。キング争い独走の29号で、自身初の30発に王手をかけた。中継したDAZNの野球公