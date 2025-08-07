セブン-イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、「セブンカフェ スムージー」全品を30円引きで販売するセールを、8月7日から5日間限定で実施しています。無料クーポンもらえるキャンペーンも同商品は、野菜やフルーツを簡単で手軽に摂取できるシリーズ。現在販売中のラインアップは「ベリーベリーヨーグルトスムージー」「グリーンスムージー」「いちごバナナソイスムージー」の3種類です。「ベリーベリーヨーグルトスムージ