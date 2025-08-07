◇卓球・WTTチャンピオンズ横浜第1日（2025年8月7日横浜BUNTAI）開幕して男女のシングルス1回戦が行われ、男子は世界ランキング4位の張本智和（トヨタ自動車）が同44位のフィン・ルー（オーストラリア）と対戦し、3―0で勝利して2回戦へと進んだ。第1ゲームを11―5と先取。第2ゲームも11―4と制した。第3ゲームは序盤からリードを許しながら、終盤に逆転。11―9と競り合いをものにした。2回戦では世界ランキング15位のシ