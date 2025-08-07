宇宙航空研究開発機構（JAXA）は7日、国際宇宙ステーション（ISS）に滞在している大西卓哉飛行士（49）の地球帰還予定が延期になったと発表した。宇宙船が着水する米カリフォルニア州沖で風の影響が懸念されるため、ISS出発は日本時間9日午前7時5分以降、着水予定は10日午前0時33分以降となる。これまでは日本時間8日未明にISSを出発し、同9日未明に地球に帰還する計画だった。