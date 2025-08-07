日本維新の会が7日、842人の特別党員による党代表選実施の是非を問う電子投票の結果を公表。実施賛成が93票、反対が521票で、代表選を行わないことを決めた。吉村洋文代表（50、大阪府知事）の続投が決まった。 【写真】吉村洋文氏18歳時のイケメン写真 吉村氏は再任を受け、大阪市内の党本部で記者団の取材に応じ「改めて日本維新の会代表に再任となりました。非常に重く受け止めている。今厳しい状況にありますけれど、そ