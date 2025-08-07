「巨人２−３ヤクルト」（７日、東京ドーム）巨人は連勝が３で止まり再び借金１となった。先発・田中将は５月１日・広島戦（東京ド）以来、約３カ月ぶりの１軍登板。初回は先頭・太田を初球で中飛に仕留めると、わずか６球で３者凡退の立ち上がり。三回まで完全投球と安定した投球を展開した。すると、三回の打席では先頭でヤクルト先発・石川から左中間への二塁打。楽天時代の２０１３年以来となる田中将の二塁打から１死