岐阜県在住のFさんは2年ほど前のその日、外出中に車のタイヤがパンクしてしまって困っていた。【プレイリスト】音声で聞く体験談自分ではどうすることもできず、偶然近くにあったタイヤ店に助けを求めたのだが......。＜Fさんからのおたより＞2年ほど前、出先で車のタイヤがパンクしてしまいました。スペアタイヤを積んでいなかったため一人ではどうしようもありませんでした。いつもお願いする車屋さんは休み。JAFに電話をすると