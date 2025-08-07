8月7日、ぼる塾の田辺智加が自身の個人YouTubeチャンネルを更新。卵巣腫瘍の摘出手術前日の過ごし方について語った。【関連】ぼる塾田辺、KAT-TUN解散への複雑な心境を明かす「『辛い！』って泣き叫ぶのも違う」7月21日に公開した動画の中で、卵巣腫瘍の1つである皮様嚢腫があることが明らかになり、入院して手術を行ったことを明かしていた田辺。今回の動画では、田辺が視聴者からのさまざま質問に回答する中で、“手術の前日はど