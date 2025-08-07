立憲民主党は8月7日、党本部で参院選落選者からのヒアリングを実施した。党の政策打ち出しについては、「”政治とカネ”の問題への反応はよかった。企業団体献金の禁止はぶれずに続けてほしい」と評価する声の一方で、「外国人政策に関しては、多文化共生が党の考えだが、違法行為には対応するというようなメッセージのメリハリも必要なのではないか」といった注文も出た。また、国民民主党や参政党の躍進を受け、「若い人への訴求