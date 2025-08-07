日本サッカー協会（以下、JFA）は6日、日本の女子サッカー強化・発展を目的とした初の海外留学プロジェクト「JFA アディダス DREAM ROAD collaborated with ANA」を実施することを、公式サイトにて発表した。公式サイトによると、このプロジェクトはアディダス ジャパン株式会社および全日本空輸株式会社（ANA）と協働し、U-16、U-17の女子選手を対象に行われる。成長が著しい育成年代に対し、海外での充実したトレーニング環境を