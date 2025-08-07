EPEXがRay WEBにカムバック！今回は、EPEXのホームパーティーに潜入したかのような特別企画をお届け♡ メンバーが考えるZENITHとの理想のパーティープランや、こだわりの食べ物・BGMなど、ホームパーティーのチェックリストを大公開！さらに、8月に控える来日公演や、青春3部作のラストを飾る新アルバムについてのインタビューもたっぷりお届けします。最後までお見逃しなく！EPEXの“理想のホームパーティー”チェックリスト