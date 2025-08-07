JTは、Ploomシリーズの新しい加熱式たばこデバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」と、Ploom専用たばこスティック「EVO（エボ）」5銘柄を発売中です。全国のコンビニエンスストア及び一部たばこ販売店などで購入できます。4つの加熱モードを搭載した新デバイスと、厳選たばこ葉を使用しうまみを追求した新ブランドのたばこスティックの魅力を、詳しくご紹介していきます。【画像】新発売！ EVO トロピカルフレーバー2種のパッ