「インスタで見かけた彼が気になる…」雰囲気が好みで、投稿からなんとなく性格も伝わってくる。そんな彼に、勇気を出してDMしたいけど「いきなり送ったら不自然かな？」と迷っていませんか？でもタイミングと内容さえ意識すれば、自然に距離を縮めることは可能かもしれませんよ。今回は、インスタでしか知らない彼に【ナチュラルに話しかけるコツ】を体験談やインタビューをもとにご紹介します！共通点を見つけて反応する彼の投稿