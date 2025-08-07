ロシア大統領補佐官は、アメリカのトランプ大統領とロシアのプーチン大統領の首脳会談について、近く開催することで原則的に合意したと述べました。開催地についても原則的に合意したということです。タス通信などによりますと、ロシアのウシャコフ大統領補佐官は7日、「アメリカ側の提案により、プーチン大統領とトランプ大統領が近く首脳会談を実施することで原則的に合意した」とし、アメリカとともに具体的な準備を進めている