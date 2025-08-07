柴咲コウさん、満島ひかりさん、青山姫乃さん、味元耀大さん、そして 中野量太監督が映画『兄を持ち運べるサイズに』完成披露上映会舞台挨拶に登壇しました。 【写真を見る】【満島ひかり】「青山姫乃がすごいんです」自身と親子役の青山を絶賛「たくさん助けられました」柴咲さんは、 “昨年の秋に撮影だったんですけど、公開はまだ先。反応がどうなるのか、監督はドキドキだと思います。気に入っていただけると嬉しいなと思