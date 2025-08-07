将棋の藤井聡太竜王（２３）（名人、王位、王座、棋聖、棋王、王将）への挑戦権を争う第３８期竜王戦（読売新聞社主催、特別協賛・野村ホールディングス）の挑戦者決定三番勝負第２局が７日、東京都渋谷区の将棋会館で行われ、前期挑戦者の佐々木勇気八段（３１）が石田直裕六段（３６）に１０１手で勝ち、２連勝で２期連続挑戦を決めた。藤井竜王との七番勝負第１局は１０月３、４日、同区のセルリアンタワー能楽堂で行われる