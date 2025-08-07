愛知県豊田市で交際相手の女性を殺害した疑いで逮捕された男が、名古屋拘置所で死亡しました。自殺とみられています。 【写真を見る】交際相手の19歳女性殺害した疑いで逮捕の20歳男 拘置所で死亡 自殺か 愛知・豊田市 名古屋拘置所によりますと、今月2日、熱中症対策で配られたタオルケットを首に巻き付けた男が倒れているのが見つかり、今月3日に死亡しました。 室内には遺書があり、自殺とみられています。名古屋拘置所は、