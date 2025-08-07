¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/07¡ÛWEST.¤Î¿À»³ÃÒÍÎ¤ÈB&ZAI¤ÎÌð²ÖóÕ¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ2¡Á¥ë¡¦¥â¥ó¥É¥¥¡Á¡×¡ÊËè½µÌÚÍË0¡§00ºÇ¿·ÏÃ¹¹¿·¡¿LeminoÆÈÀêÇÛ¿®¡ËÇÛ¿®µ­Ç°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£¿À»³¤¬¡¢Æ±ºî¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ëTravis Japan¤ÎÃæÂ¼³¤¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛWEST.¿À»³ÃÒÍÎ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÀ¼Ï³¤ì¤¿Ä´Íý¥·¡¼¥ó¢¡¿À»³ÃÒÍÎ¡¢ÃæÂ¼³¤¿Í¤Ë¡ÈÆ´¤ì¡ÉÊú¤¯Æ±ºî¤Ç¤Ï¡¢Ì£³Ð¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿Å·