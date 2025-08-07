吉田羊が7日、東京・イイノホールで行われた、広瀬すず（27）主演の日英合作映画「遠い山なみの光」（石川慶監督、9月5日公開）完成披露舞台あいさつに登壇。5月にフランスで開催された世界3大映画祭の1つ、カンヌ映画祭の、ある視点部門に作品が出品されて、参加した際、街中で米俳優トム・クルーズ（63）のニセモノに遭遇し、ダマされたと明かした。「遠い山なみの光」は、ノーベル文学賞受賞作家カズオ・イシグロ氏（70）の、19