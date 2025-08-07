◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ９―５広島（７日・横浜）広島は、０―６から一時１点差まで追い上げたが、及ばなかった。ＤｅＮＡに負け越し、再び借金１０で３位まで今季最大タイの４ゲーム差に広がった。６点を追う３回はファビアン、末包の２ラン２本で４得点。４回は、７月末に支配下登録されたばかりの２２歳・前川が代打でプロ初安打となる適時二塁打で１点差に詰め寄った。だが、５回以降は得点を奪えなかった。先発