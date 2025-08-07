◇第107回全国高校野球選手権大会（7日、甲子園球場）全国高校野球選手権大会は7日、2試合が行われました。津田学園(三重)は、叡明(埼玉)に延長12回の戦いの末にサヨナラ勝利。桑山晄太朗投手(3年)は、12回を138球、一人で投げる力投で、ノーエラーの堅守も光りました。春夏通じ甲子園初出場の叡明は、最後に守備のミスが絡み失点。初勝利とはなりませんでした。広陵(広島)は、旭川志峯(北北海道)に3-1で逆転勝利。堀田昂佑投手(3