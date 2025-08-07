「中日８−３阪神」（７日、バンテリンドーム）中日のドラフト１位・金丸夢斗投手が８回３失点でプロ初勝利。初登板から１０試合目でついに白星をつかんだ。金丸は１点リードの二回、中川に同点ソロを浴びた。勝ち越した直後の三回には中野に同点適時打を浴び、打線が爆発した四回には佐藤輝にバックスクリーンへソロを被弾した。まさかの３イニング連続失点。それでも最少失点で切り抜け、相手に主導権を渡さなかった。五