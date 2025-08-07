◇第107回全国高校野球選手権第3日1回戦旭川志峯1―3広陵（2025年8月7日甲子園）旭川志峯（北北海道）の1993年夏以来、甲子園32年ぶりの勝利はならなかった。4回先頭の3番・億貞の打球が遊撃・白髪の失策を誘うと、5番・石田が先制の中前適時打を放った。ところが地力に勝る広陵に逆転を許すと、それを跳ね返すことはできなかった。旭川大学高から23年に現校名に変更した。2部制の上、前の試合が延長12回タイブ