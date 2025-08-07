佐々木勇気八段将棋の第38期竜王戦挑戦者決定3番勝負の第2局は7日、東京都渋谷区の将棋会館で指され、佐々木勇気八段（31）が石田直裕六段（36）を破り、対戦成績2勝0敗で藤井聡太竜王（23）＝名人・王位・王座・棋聖・棋王・王将との七冠＝への挑戦を決めた。佐々木八段の竜王挑戦は2期連続となる。佐々木八段は、藤井竜王が2017年に達成した最多の連勝記録を29で止めたことで知られる。前期の竜王戦7番勝負では藤井竜王に2勝