航空自衛隊の最新鋭ステルス戦闘機「Ｆ３５Ｂ」の配備が７日、航空自衛隊新田原（にゅうたばる）基地（宮崎県新富町）で始まった。自衛隊基地への配備は初めてで、防衛省は今年度中に８機、最終的に４２機を置く方針。この日はまず３機が、米グアムから米軍パイロットの操縦で基地に到着した。Ｆ３５Ｂは短距離滑走での離陸や垂直着陸が可能で、海上自衛隊の護衛艦で発着艦する運用も想定されている。垂直着陸は通常の着陸より