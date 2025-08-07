止まらない物価高に悲鳴を上げているママも多いのではないでしょうか。最近では米の値上げも家計に大きな打撃を与えていますよね。そんななか先日、ママスタコミュニティには「本当にみんなそんなに節約するくらい切羽詰まっているの？」とこんな投稿がありました。『うちは食費や生活費がいくらか把握していないし、決めてもいない。どんぶり勘定。※安心してくれ。だからって金持ちではない』投稿者さんは決して自分の家庭が富裕