ミッキーマウスとKing ＆ Princeのベストフレンドの軌跡を描くスペシャル番組『King ＆ Prince: What We Got 〜奇跡はきみと〜』が「Disney+（ディズニープラス）」で独占配信中。この配信を記念して、8月8日（金）から8月13日（水）の期間限定で、東京・渋谷にあるSHIBUYA TSUTAYA 1Fで、特別展示イベントが実施される。King ＆ Princeが歌う、ミッキーマウスの新たなオフィシャルテーマソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」