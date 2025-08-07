◇プロ野球セ・リーグDeNA9-5広島(7日、横浜スタジアム)広島は序盤の大量失点が響き、カード負け越しとなりました。先発の森翔平投手は初回、3連打で先制点を許すと、守備のミスや押し出し四球で3失点。2回は初回にタイムリーを浴びた佐野恵太選手に3ランを浴び、6点差の劣勢となりました。それでも打線が奮起。3回、ファビアン選手の12号2ランや末包昇大選手の10号2ランで4点を返すと、4回には7月に支配下登録を勝ち取った4年目