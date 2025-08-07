◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト3−2巨人(7日、東京ドーム)巨人はヤクルトに敗れ、4連勝とはなりませんでした。巨人先発は日米通算200勝まであと2勝としている田中将大投手。2回には村上宗隆選手から空振り三振も奪うなど3回までヤクルト打線を3者凡退に抑えます。3回裏の攻撃では田中投手が両チーム初ヒットとなる2ベースヒットを打ち、犠牲フライで3塁に進むと、泉口友汰選手のタイムリーで先制しました。しかし4回、ツーアウトか