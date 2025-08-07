「卓球・ＷＴＴチャンピオンズ」（７日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）男女シングルスの１回戦が行われた。世界ランク２０位の松島輝空（木下グループ）は同２２位の李尚洙（韓国）に３−２で大逆転勝利を収め、初戦突破。「苦しい試合になったけど、その中で勝ちきったというのは、自分の成長にもなった。良い試合になった」と振り返った。２ゲーム先取を許し崖っぷちに陥ったが、巻き返した。第３ゲームでは、取っては取られての接戦