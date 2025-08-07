「ノンバイナリー」それは女でも男でもない“第3の性”。『ノンバイナリーの転校生がオレの日常を××する』を無料で読む14歳の白金雄（ゆう）は、自分の体が男性であることに違和感を感じているノンバイナリー。転校先で極貧＆ヤングケアラーの上野明日（ともろう）と交流がはじまり、ふたりは周囲に言えない秘密を共有しあうようになる。しかし、家庭不和・偏見・貧困がふたりの間に溝を作り始めて…。極貧生活を生きるともろう