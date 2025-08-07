大相撲の夏巡業が７日、茨城県古河市で行われ、幕内熱海富士（伊勢ケ浜）が新たな巡業風紀係に新任した。風紀係は各一門から一人ずつ選出され、ベテランが務めることが多い中、阿炎（錣山）、佐田の海（境川）、正代（時津風）とカルテットを組む。異例の初指名を受けた熱海富士は「厳しくいきます。皆の平和を守りたい！」と誓った。例えば電車を利用する際、その電車乗り口に立ち、着方の乱れを指摘するなど行う。支度部屋