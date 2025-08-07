8回ヤクルト無死、オスナが左越えに勝ち越しソロを放つ＝東京ドームヤクルトが2―2の八回にオスナのソロで勝ち越した。石川が6回2失点と好投し、2番手で1回無失点の大西が2勝目を挙げた。巨人は連勝が3でストップ。5月1日以来の登板だった田中将は六回途中2失点と粘った。