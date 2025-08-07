３月にＮＨＫを退局した中川安奈アナウンサーが５日放送のテレビ朝日「ロンドンハーツ」に出演。「オンナの自分番付」企画に、ゆうちゃみ、藤田ニコル、熊田曜子、島崎遥香らと参戦した。「ロンハー」初登場で、男性ゲストの鈴木もぐらによる「付き合いたい」ランキングで７人中最下位に撃沈した。「ダメ男」に好かれると明かし「私、友達に『ダメ男ホイホイ』って言われたりしてるんです」と明かした。「なんか、そういう