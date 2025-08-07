8回3失点でプロ初勝利を挙げた中日・金丸＝バンテリンドーム中日は新人の金丸が8回3失点と力投し、プロ10登板目で初勝利。二〜四回に1点ずつ失っても崩れず、援護を引き出した。三回に田中、ボスラーの適時打などで3点を勝ち越し。連敗を3で止めた。阪神は伊原が4連敗の5敗目。