ÇÐÍ¥¤ÎÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¤¬£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±ÇÁüÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö£Ì£å£í£é£î£ï¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ£²¡Á¥ë¡¦¥â¥ó¥É¥¥¡Á¡×¤ÎÇÛ¿®µ­Ç°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë£×£Å£Ó£Ô¡¥¤Î¿À»³ÃÒÍÎ¡¢±ÊÀ¥¤æ¤º¤Ê¡¢£Â¡õ£Ú£Á£É¤ÎÌð²ÖóÕ¡¢¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¡¢ÃÝÃæÄ¾¿Í¡¢ÀõÌî¤æ¤¦»Ò¤é¤È½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Æ±ºî¤Ç¤Ï¿À»³¤¬Å·ºÍ¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥§¥Õ¡¦æÆÂÀÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£ÀÐÅÄ¤ÏÁ°ºî¤Ë°ú¤­Â³¤­¤Î½Ð±é¤ÇÃÝÃæ¤È¤ÎÉ×ÉØÌò¡£»£±Æ¤ò¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã