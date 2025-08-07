第１０７回全国高校野球選手権大会の第３日第３試合（７日、甲子園）は、津田学園（三重）が叡明（埼玉）を延長１２回タイブレークの末、４―５でサヨナラ勝ち。１人で１３８球を投げ抜いたエース桑山は「気力でやりきった」と安堵の表情を見せながら、大粒の汗をぬぐった。試合は延長戦を迎え、無死一、二塁から始まるタイブレークでもシーソーゲーム。相手が併殺打に倒れた１２回の攻撃で伊藤（３年）の絶妙な送りバントに相